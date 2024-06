LO STATO DEI PRINCIPALI INTERVENTI TRA DE AMICIS, BIBLIOTECA, TEATRO, ROTONDE

LECCO – In queste settimane si sono chiuse diverse gare relative a interventi importanti per la città di Lecco.

Per la riqualificazione della scuola primaria De Amicis sono sette gli operatori che hanno presentato offerta per l’appalto integrato (progettazione esecutiva più lavori): al momento sono in corso le procedure di verifica per individuare entro la seconda metà di luglio l’operatore e aggiudicare i lavori entro la fine di agosto.

Anche per gli interventi di riqualificazione dell’area esterna al giardino della Biblioteca civica U. Pozzoli la gara si è chiusa l’8 giugno e sono otto le offerte ricevute: l’individuazione dell’operatore economico avverrà, in considerazione dei tempi tecnici (verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche), entro la seconda metà di luglio.

Ieri, 10 giugno, si è invece chiusa la gara per l’aggiudicazione dei lavori del secondo lotto del Teatro della Società: undici sono le imprese che hanno effettuato la “presa visione” e quattro le offerte ricevute.

L’individuazione dell’operatore sarà “circa entro la seconda metà di agosto” e la stipula del contratto entro la fine settembre.

In fase di avvio, infine, la procedura negoziata per la scelta dell’operatore economico cui saranno affidati i lavori di realizzazione definitiva delle rotatorie di via Digione e piazza Manzoni.