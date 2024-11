LECCO MAGICO NATALE: UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI FINO AL 26 GENNAIO

LECCO – Entra nel vivo, col mese di dicembre, la nuova edizione di ‘Lecco Magico Natale’ e il suo ricco programma di eventi ed esperienze, promossi dal Comune di Lecco fino al 26 gennaio.

Tra i numerosi momenti musicali, per la rassegna di Sound of Lecco, Winter Edition, sabato 14 dicembre alle 21 nella Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Castello si terrà il concerto del gruppo The Harlem Sisters of Gospel, con molti classici del gospel come Oh Happy Day, When The Saints Go Marching In, Down By The Riverside, Joshua Fit the Battle of Jericho e Swing Low Sweet Chariot e brani natalizi come Silent Night, Joy to the World e Feliz Navidad. Imperdibili, inoltre, il Christmas Carols Show dell’Orchestra Sinfonica di Milano, in programma il 20 dicembre alle 20:30 nella Basilica di San Nicolò e il Concerto di Capodanno con Valzer Viennesi, che si terrà in sala Don Ticozzi il 1 gennaio alle 15:30, in collaborazione con l’Associazione Musicale Tema – Orchestra di Bellagio e del Lago di Como.

Da non dimenticare, infine, i Concerti di San Nicolò del 5 dicembre alle 21 all’auditorium Casa dell’Economia a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi, del 6 dicembre alle 21 all’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo in collaborazione con Consulta Musicale e del 7 dicembre alle 21 in Basilica di San Nicolò in collaborazione con l’Accademia Corale di Lecco, il Concerto di Natale a cura della Fanfara dei Bersaglieri Guglielmo Colombo all’auditorium Casa dell’Economia il 13 dicembre alle 16 e quello del 15 dicembre alle 14.30 in piazzetta Isolago Giovanni Giarletta a cura del gruppo folkloristico Renzo e Lucia con Firlinfeu.

Sul fronte delle mostre, dal 6 dicembre al 2 marzo sarà allestita al primo piano di Palazzo delle Paure la nuova edizione di ‘Capolavoro per Lecco’ in collaborazione con l’associazione culturale Madonna del Rosario. Giovedì 5 dicembre alle 17:30 si terrà la presentazione e inaugurazione della prima opera: la ‘Sacra Conversazione’, dipinto di Pietro di Cristoforo Vannucci, detto Perugino, noto anche come Pala Tezi.

Sempre nel contesto della mostra, mentre venerdì 20 dicembre alle 17.30 la presentazione e inaugurazione della seconda opera ‘La Madonna adorante’, una scultura lignea di Giovanni Antonio di Giordano. Le esposizioni saranno accompagnate da eventi di approfondimento in programma il 12 dicembre alle 20.30 e il 14 dicembre alle 17 al Palazzo delle Paure, mentre sarà inaugurata questo sabato 30 alle 17.30 a Palazzo delle Paure la tradizionale e attesa Mostra di Presepi, che resterà visitabile in Torre Viscontea fino al prossimo 12 gennaio. Sempre sabato 30 novembre, alle 18.30 in piazza Mazzini, si accenderà l’Albero di Natale, allestito da Ltm con il contributo del Comune di Lecco.

Per quanto riguarda gli spettacoli, domenica 1 dicembre alle 14:30 e sabato 14 dicembre alle 15 e alle 17:30 andrà in scena al Cineteatro Palladium ‘Lo Schiaccianoci. Balletto in due atti’ con la Compagnia del Domani, mentre sul fronte delle esperienze, in programma quattro appuntamenti per il Lecco Christmas Tour alle 16 dei giorni 7, 14, 28 dicembre e alle 14.30 il 15 dicembre, oltre a un Trekking della Vigilia il 24 dicembre lungo il sentiero Rotary, con partenza dalla stazione ferroviaria di Lecco alle 9.

Per i più piccoli, la biblioteca civica propone due incontri di Letture sotto l’Albero: sabato 14 dicembre alle 16:30 per bambini dai 3 ai 6 anni e lunedì 16 dicembre alle 16:30 per bambini dai 7 ai 10 anni, mentre anche il Planetario civico di Lecco propone per tutto il mese di dicembre una serie di iniziative dedicate al tema del Natale.

A chiudere la rassegna natalizia del Comune di Lecco sarà, come al solito, la Festa della Befana, che il 6 gennaio dalle 16 animerà le piazze del centro, dove accanto alla Pista di pattinaggio XXL allestita in piazza Garibaldi (fino al 26 gennaio), alle Luci su Lecco in piazza XX Settembre (fino al 7 gennaio con proiezioni quotidiane dalle 17 fino alle 23.30) e al Villaggio di San Nicolò con mercatini e Brucoslitta allestito nei pressi del Monumento ai Caduti (fino 12 gennaio), domenica 8 e il 15 dicembre piazza Mazzini ospiterà le Bancarelle di Natale.

“Lecco Magico Natale si fonda sulla collaborazione con le associazioni locali per valorizzare le tradizioni dei nostri rioni – dice l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e alla Cultura, Simona Piazza – Tra gli eventi più attesi ricordiamo il concerto gospe, previsto per sabato 14 dicembre presso la parrocchia di Castello. Tante le iniziative sul Lungolago, già partite, che faranno da volano per gli appuntamenti delle prossime settimane. Queste attività nascono dalla collaborazione con Amici di Lecco e Confcommercio Lecco, a cui va il nostro sentito ringraziamento. Un calendario fitto di appuntamenti culturali dedicato a tutte le età che comprende anche il grande concerto di Natale del 20 dicembre, un omaggio e un augurio ai cittadini, fino al tradizionale concerto di Capodanno e alla festa della Befana il 6 gennaio. Un grazie a tutti quanti hanno collaborato attivamente per una proposta così ricca e variegata”.