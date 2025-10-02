LECCO, MANIFESTAZIONE PER GAZA E FLASH MOB DEI SANITARI

LECCO – Nel pomeriggio di giovedì centinaia di persone hanno preso parte a una manifestazione di solidarietà con il popolo palestinese.

L’iniziativa è stata promossa in città dopo l’abbordaggio delle navi dirette a Gaza da parte della Marina israeliana. Il corteo è partito da largo Montenero davanti al liceo Grassi con lo striscione “Stop genocidiio“.

Bandiere palestinesi e della pace hanno colorato le vie del centro, mentre gli slogan chiedevano la fine dell’occupazione e la liberazione della Palestina. La marcia si è svolta pacificamente sotto la vigilanza delle forze dell’ordine.

In serata un flash mob si è tenuto davanti all’ospedale Manzoni e alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

L’azione, intitolata “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, ha reso omaggio ai sanitari vittime dei bombardamenti nella Striscia. L’iniziativa ha anticipato lo sciopero generale di Usb e Cgil proclamato per oggi in tutta Italia.

