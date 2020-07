LECCO – Presentazione ufficiale oggi, venerdì, del simbolo della lista Lecco merita di+ che sostiene e supporta Peppino Ciresa, candidato sindaco del centro destra per la sfida elettorale di Lecco2020 in programma a settembre dopo il rinvio per il ‘lockdown‘.

Presenti i ‘big’ dell’area di Forza Italia a Lecco con in testa

Mauro Piazza e Daniele Nava; con loro Beppe Mambretti e Davide Bergna, “ospiti” dell’incontro lecchese il parlamentare europeo Massimiliano Salini e il presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

Fermi: “Sono presente per confermare il legame tra Como e Lecco, segno di vicinanza e amicizia con le figure di Mauro Piazza e Daniele Nava. Grazie alla grande esperienza di Peppino Ciresa si riuscirà a rinsaldare i rapporti per far sì che il Lario possa implementare le politiche del turismo e sinergie di rete efficaci anche in ottica Olimpiadi 2026”.

Per Salini “Come Forza Italia credo che l’esperienza lecchese possa fare scuola di apertura alla società civile in un momento in cui c’è, vieppiù, la necessità di avere una classe dirigente competente che sappia affrontare le sfide economiche e sociali conseguenti al Coronavirus”. L’europarlamentare si è detto sicuro che Ciresa abbia “il talento che serve a Lecco e riuscirà a intercettare le grandi opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione sia in temini di fondi che di competenze”.

In tema, è emerso che Ciresa ha intenzione di costituire un assessorato dedicato ai bandi europei.

Daniele Nava (a lungo ‘corteggiato’ per la candidatura oggi rivestita da Ciresa) ha dato sostegno diretto a quest’ultimo: “Peppino ha conoscenza della storia della città, saprà partire dalle piccole cose, come le manutenzioni e le questioni nei rioni ma anche la grande visione della Lecco futura, mancata in questi 10 anni, senza alcuna grande infrastruttura sviluppata e con poca visione da parte dell’amministrazione uscente”.

Secondo il consigliere regionale Mauro Piazza, “Peppino è un uomo di grande esperienza anche per la sua storia all’interno delle associazioni e saprà essere regista riuscendo a far si che la città possa tornare a splendere. Perché Lecco merita di più e ha bisogno di talenti che lavorino per questo”.

RedPol