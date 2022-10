LECCO – Un ciclista, l’83enne di Calolziocorte Giuseppe Figini, è stato trovato a terra in corso Bergamo, nel rione di Maggianico. I soccorsi sono scattati poco dopo le 11 di questa mattina ma non c’è stato nulla da fare e il medico ne ha constatato il decesso.

La dinamica dell’incidente tuttavia non è chiara ed è al vaglio delle forze dell’ordine. L’anziano potrebbe essere caduto in autonomia dalla bicicletta, forse a causa di un malore, ma non si può ancora escludere che possa essere stato investito da qualcuno che si è successivamente allontanato.