LECCO – “Ho visto l’ultima partita del Lecco, e al momento sono in giro con la sciarpa di Madrid 2010, portatami allora da un amico che c’era. Con 20 punti sulla Juve è un bel vantaggio. Adesso vado in centro Lecco, dove si trova mio figlio maggiore”.

Così uno dei “grandi” tifosi interisti della città, Corrado Valsecchi – leader di Appello per Lecco e storico supporter della ‘beneamata’.

“Undici anni fa ero a festeggiare in giro con mio padre” e qui la voce si rompe per un attimo, nel ricordo di Gaetano Valsecchi, storico tifoso neroazzurro stroncato dal Covid un anno fa.

Di Conte pensa che “essendo un uomo d’ordine forse ha portato ciò che necessitava alla squadra”.

Per quanto riguarda la proprietà ammette di essere “legato alle proprietà delle famiglie Moratti e Fraizzoli”, anche se ammette che “ormai il calcio moderno è legato ai fondi, che siano cinesi o americani, per la propria esistenza: in ogni caso la passione del tifoso è legata ai colori societari e non alle proprietà”.

