PIETRA LIGURE (SV) – Oltre 100 protagonisti del panorama italiano dell’informazione on line, dal locale al nazionale, si sono confrontati in Liguria nell’evento di tre giorni dedicato al mondo dell’editoria digitale Ansomeeting. Tra convegni e tavole rotonde, tante occasioni per incontrare giornalisti, editori, stakeholder e aziende che lavorano nel mondo delle digital news.

Presenti a Pietra Ligure anche i vertici di IperG, la società editrice di Valsassinanews, Lecco News, Lario News e gli altri quotidiani on line dell’omonimo network.

L’occasione per confrontarsi tra “simili” (decine e decine di giornali web di tutta Italia) e grandi nomi della Rete – dagli esponenti di Google Italia a quelli di Facebook ad altre realtà di primaria importanza nello scenario dell’informazione digitale e dei servizi connessi.