LECCO, NUOVI DISAGI DAL 9 AL 14 GIUGNO PER I LAVORI DEL TELERISCALDAMENTO

LECCO – A partire dal 9 giugno e fino al 14 giugno, il cantiere del teleriscaldamento lungo via Volta intersecherà e attraverserà l’incrocio con via Montello per concludere, in quelle date, la ramificazione della dorsale di rete.

L’intervento comporterà la chiusura al traffico dell’arteria, “una misura inevitabile – ammette Acinque -, con il massimo impegno da parte dell’azienda nel ridurre per quanto possibile i disagi e limitarli al periodo indicato”.

Concluse intanto le asfaltature definitive, effettuate nelle ore notturne per minimizzare le ripercussioni sul traffico. Sono state interessate dall’attività le vie da Vinci, Digione, Amendola, Fiandra, Besonda Inferiore, Sassi, Volta, Resinelli, Ongania, Caprera e Largo Montenero.

Cantiere in corso lungo via Cairoli dove, “stante la presenza di molti sottoservizi che rendono particolarmente impegnative le lavorazioni, le attività si protrarranno nel mese di giugno”.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.