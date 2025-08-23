LECCO-OSPITALETTO, LA RIVINCITA: 2-1 GRAZIE A ZANELLATO E SIPOS

LECCO – Dopo la precedente sconfitta in Coppa Italia, la prima partita di campionato per il Lecco che ritrova lo stesso Ospitaletto.
Stallo a centrocampo: nei primi minuti le due squadre si studiano, con passaggi corti, al secondo Furrer mette una palla in mezzo rasoterra ma intercettata. Primo tentativo per il Lecco al 4′ con Zanellato su assist di Furrer che però si infrange distante dalla porta.
Prima ammonizione per l’Ospitaletto a Bertoli al 7′. Decimo minuto, passaggio pericoloso da Metlika a Kritta che porta a un tentativo finito in angolo. 11′ Lecco che si spinge in avanti ma non arriva nell’area avversaria e rimedia una punizione dal fondo. I blucelesti cambiano ritmo: passaggio sulla fascia per Furrer che con un tocco chirurgico la mette in mezzo per Zanellato – arrivato inaspettato da dietro a posizionarla come si inserisce un chiodo nel muro alle spalle del portiere Sonzogni. 1 a 0 Lecco. Al 21′ cross dalla difesa di Ferrini, che raggiunge Sipos davanti all’ultimo uomo e convalida questo continuo cambio di ritmo realizzando un bellissimo secondo gol.
Il Lecco resiste tenendo il centrocampo e provando a raggiungere la trequarti; giallo per Sipos nel minuto di recupero. Fine del primo tempo 2 a 0.
Secondo tempo. L’Ospitaletto cambia marcia e assedia il Lecco nella sua metacampo. 56′ su assist di Messaggi, Guarneri insacca la palla con un gol da fuori area, 2-1 palla al centro. Al 63′ forse fallo su Sipos in area che viene visionato al Var, ma non c’è rigore per il Lecco. All’83’ pericoloso cross di Sinn Lukas che viene allontanato dalla difesa solida dei blucelesti.
84′ continua l’assedio al castello di Furlan, la squadra di casa rimane salda e non si scompone in difesa. chiudendo gli spazi e non dando modo di entrare. 90’+2, Bertoli ci prova di testa con palla che non rimane tra le mani di Furlan ma viene poi allontanata.
Christopher Anelli Manzoni
LECCO-OSPITALETTO 2-1
Primo tempo 2-0
MARCATORI: Zanellato (LC) 16′ p.t., Sipos (LC) 23′ p.t., Guarneri (OS) 12′ s.t.
LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone, Ferrini; Pellegrino (28′ s.t. Rizzo), Metlika (17′ s.t. Mallamo) Zanellato (17′ s.t. Bonaiti), Kritta; Frigerio, Furrer (17′ s.t. Galeandro); Sipos.
A disposizione Tscholl, Dalmasso, Di Bitonto, Mallamo, Alaoui, Galeandro Mihali, Lovisa, Romani.
Allenatore Valente
OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenti, Pollio (17′ s.t. Sinn); Gualandris (38′ s.t. Orlandi), Guarnieri (38′ s.t. Mondini), Panatti, Nessi, Messaggi (45′ s.t. Pavanello); Gobbi (17′ s.t. Torri), Bertoli.
A disposizione Raffaelli, Bevilacqua, Ievoli, Contessi, Mondini, Sina, Mazza, Nahrudny.
Allenatore Quaresmini