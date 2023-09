LECCO – Domenica 24 settembre dalle 9 alle 17 gli appassionati di sport e attività outdoor potranno scoprire e vivere il territorio lecchese al Lecco Outdoor Day, una giornata aperta a tutti e dedicata alle esperienze all’aria aperta con alcuni operatori turistici del territorio.

La giornata è organizzata dal Comune di Lecco, in collaborazione con Impresa Sociale Girasole e Cammini d’Italia, con la partecipazione anche di Enaip Lombardia. Tutte le attività proposte sono gratuite, con prenotazione obbligatoria sul sito www.leccotourism.it . La giornata è organizzata in due momenti distinti, con un programma mattutino di attività sul territorio e un programma pomeridiano che si svolgerà interamente presso il Parco Addio Monti di Lecco, nel Rione manzoniano di Pescarenico.

Quattro le attività principali previste nel corso della giornata. Una passeggiata lungo l’ultimo tratto del Sentiero del Viandante, con partenza alle 9 da Abbadia Lariana e arrivo a Pescarenico, nell’ambito del progetto Interreg Le Vie del Viandante – Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera. Quindi trekking sul sentiero Rotary dai Piani d’Erna a Pescarenico, con partenza alle 9 dal piazzale della Funivia Piani d’Erna. E ancora una biciclettata lungo il sentiero di Leonardo, con partenza sempre alle 9 dal Parco Addio Monti di Pescarenico fino a Paderno d’Adda e ritorno, percorrendo le sponde del fiume Adda alla scoperta dei luoghi di Leonardo. Infine la visita guidata “La vita scandita dal ritmo del lago” alle 14, un tour di due ore alla scoperta del borgo di Pescarenico e della sua storia, che comprende anche la visita al laboratorio dell’Associazione Abil, che si occupa del restauro delle barche lignee “lucie”.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16:30, Lecco Outdoor Day si sposterà al Parco Addio Monti, di fronte al Dehors di Pescarenico, dove alcuni operatori turistici del territorio offriranno prove gratuite di esperienze quali: avvicinamento al Nordic Walking, tecniche di preparazione al trekking in montagna, avvicinamento all’Orienteering, Fit Camp – Training outdoor e brevi visite guidate del Rione di Pescarenico. Le prove gratuite di queste esperienze si svolgeranno a rotazione, per permettere a tutti di provarne anche più di una. Tutte le attività pomeridiane sono ad accesso diretto e la prenotazione sarà gestita direttamente in loco.

“Lecco cresce nell’offerta di esperienze all’aria aperta, a contatto con il lago e la montagna, anche in autunno – dice l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo – . Questo significa più posti di lavoro per chi opera in questo settore e lancia un segnale ad altri imprenditori che vogliamo investire nella ricettività e nella cura dei viaggiatori: con Lecco Outdoor Day mettiamo in vetrina i nostri rioni e la bellezza della nostra città in tutte le stagioni, non solo in estate”.

L’intera giornata vedrà la partecipazione speciale di Gianluca Arena, comico originario di Varese e figlio di Bruno Arena, che la mattina percorrerà l’ultimo tratto del Sentiero del Viandante come ospite di Cammini d’Italia e concluderà la giornata con uno speech finale alle 16:30. Sempre a conclusione della giornata, verrà trasmesso un videomessaggio di Francesco Villa del duo comico Ale&Franz ad annunciare importanti novità per il 2024.