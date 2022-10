LECCO – Paola Cavalcanti è il nuovo viceprefetto aggiunto della prefettura di Lecco. 43 anni, arriva direttamente dal Viminale dove dal gennaio del 2021 ha prestato servizio nel dipartimento di Pubblica sicurezza.

Precedentemente, Cavalcanti aveva lavorato in prefettura a Bergamo. Assumerà il nuovo incarico accanto al prefetto Sergio Pomponio all’inizio di settimana prossima, lunedì 10 ottobre. E prende il posto di Marcella Nicoletti che per anni ha guidato il gruppo locale antimafia ed è stata promossa e trasferita nel capoluogo orobico dopo aver superato nei mesi scorsi il corso da viceprefetto vicario. A Bergamo, tra le tante mansioni, svolgerà sempre l’incarico di capo di gabinetto, come nella città manzoniana che ora lascia.