CALCIO LECCO, PAREGGI SENZA GOL CONTRO CHIEVOVERONA E VOGHERESE

VERONA – Allenamento congiunto domenica per la Calcio Lecco 1912 con le formazioni di ChievoVerona e Vogherese.

I primi 45 minuti dei ragazzi di Baldini si chiudono a reti bianche contro il ChievoVerona: il primo squillo ala 16’ è di Tordini, che dal limite dell’area impegna Pavoni in presa. Al 25’ incursione di Battistini, che palla al piede arriva fino ai venti metri e tenta il diagonale col destro a incrociare rasoterra che sfiora il secondo palo. Dopo il cooling break alla mezz’ora è ancora il Lecco a impegnare Pavoni, con una punizione di Beghetto col sinistro che viene messo in corner in tuffo.

ChievoVerona-Lecco 0-0

ChievoVerona (3-5-2): Pavoni; Signorini, Uggè, Dall’Ara; Bonafede, Nchama, Paulinho, Bisogno, Trillò; Romero, Colferai (30’ Fiumicetti). All. Pontarollo

Lecco (4-3-1-2): Dalmasso; Celjak (c), Battistini, Marrone, Beghetto; Di Gesù, Galli, Ilari; Frigerio; Tordini, Buso. All. Baldini

Arbitro: Clarendon di Verona.

Anche la seconda partita si chiude senza gol, nonostante i tentativi del Lecco che dopo un primo squillo di Galli – tentativo in mischia dentro l’area – tenta la fortuna dalla distanza con Dore, senza trovarla. L’ultimo acuto è di Louakima, che vola a destra ma trova sulla sua strada Cassulo.

Alla luce della vittoria per 2-1 nella prima partita contro il ChievoVerona, la Vogherese vince il triangolare con 4 punti, contro i 2 del Lecco e 1 per il ChievoVerona. “Sono molto soddisfatto della prima partita” ha affermato mister Baldini, “nella seconda abbiamo dato spazio anche ai giovani che hanno svolto il ritiro con noi. Siamo consapevoli di non essere completi come squadra, ma sono molto soddisfatto di quanto tutti i ragazzi hanno lavorato”.

Lecco-Vogherese 0-0

Lecco (4-3-1-2): Fall; Louakima, Battistini (c) (15’ Gallo), Bianconi, Kritta; Dore, Galli (15’ Ceola), Di Gesù (15’ Tondi) (33′ Nova); Mendoza; Galeandro, Pinzauti. All. Baldini

Vogherese (3-5-2): Guarone (10’ Cassulo) (40′ Norrito); Pezzella, Bortoletti (10’ Velaj), Usardi (10’ Asei Conte); De Falco, Losio (35′ Rubino), Di Raco, Giglio (10’ Bettini), Isteri; Gallo (10’ Cappadonna) (35′ Scarpellini), Zito (10’ Cortesi). All. Cavaliere

Arbitro: Zamperini di Grezzana.