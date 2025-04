PARTECIPAZIONE SENZA PRECEDENTI ALLE CELEBRAZIONI LECCHESI DEL 25 APRILE

LECCO – Dibattito aperto, stile Bar Sport, sui perché diciamo così “socio-politici” della clamorosa partecipazione popolare all’ottantesimo della Liberazione dal nazifascismo, oggi a Lecco.

“C’è il sole e si apre un lungo fine settimana di ponte”; “No, proprio per il bel tempo e il week end lungo è incredibile quanti abbiano scelto di esserci, oggi”; “Quando ti ritrovi i fascisti al governo, si scende in piazza…” e così via.

Di fatto, al di là di ogni valutazione, il capoluogo oggi ha visto manifestare migliaia di persone, a detta di molti “esperti” come non mai, da decenni. Giovani, anziani, giovanissimi, Scout di Lecco 1, 2 e 3, Anpi, Alpini, partiti e movimenti, gente comune, autorità: tutti a celebrare il 25 Aprile.

Da Largo Montenero fino a piazza Cermenati, attraversando il centro cittadino, una manifestazione sobria come richiesto visto il lutto nazionale ma no n per questo priva di emozione.

Conclusione in piazza con le parole del sindaco Mauro Gattinoni e sensazioni forti, a ottant’anni da un giorno storico e che nella storia si perpetua – col suo messaggio forte, di pace e resistenza, antifascista e democratico.

