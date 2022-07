LECCO – Incidente alle 15.45 nel centro cittadino: in viale Dante è stato investito un pedone mentre attraversava non lontano dalle strisce e dai New Jersey dei lavori in corso. Sul posto in codice rosso un’ambulanza, l’automedica e una pattuglia della Polizia Locale. Ancora da stabilire dinamica e responsabilità; apparentemente meno gravi del previsto le condizioni del ferito, trasportato in ospedale in codice giallo.