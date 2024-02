“LECCO PER IL VOLLEY”. GIORNATA DI SPORT PER 80 GIOVANI ATLETI

MARIANO COMENSE (CO) – Una giornata di sport, divertimento e condivisione. Domenica 3 febbraio la palestra di Mariano Comense ha ospitato il terzo concentramento di minivolley nell’ambito del progetto “Lecco per il Volley“. Fondamentale la collaborazione del progetto Volley Insubria e Patrizia Briaschi, presidente dell’Ardor Volley Accademy D.F. ASD. Obiettivo comune è promuovere il gioco della pallavolo dando a tutti un’ampia possibilità di crescita in base alle proprie attitudini e migliorando le qualità tecniche individuali.

Una splendida giornata di divertimento, giochi e tanta pallavolo per circa una ottantina di bambini provenienti dalle società di Picco Lecco, Aurora San Francesco, Giocosport Barzanò e Ardor Volley Accademy D.F. ASD.

“Abbiamo trascorso una giornata indimenticabile celebrando il Carnevale targato PVI con la nostra festa di minivolley/VS3 – ha commentato Patrizia Briaschi -. Il progetto PVI è di grande importanza per noi e ci consente di promuovere i valori del nostro sport tra sempre più giovani. I bambini si sono divertiti e hanno potuto giocare a pallavolo con diversi match, mentre la partecipazione di diverse società della zona ha reso l’esperienza ancora più speciale. Speriamo di poter replicare il successo in futuro con una partecipazione ancora più numerosa”.

Le prossime date in calendario sono il 21 aprile e il 19 maggio.