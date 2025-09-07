LECCO PERFETTO: TRIS ALLE DOLOMITI BELLUNESI E PRIMATO MOMENTANEO

LECCO – Un pomeriggio da incorniciare per il Lecco, che al Rigamonti-Ceppi conquista tre punti preziosi superando la Dolomiti Bellunesi con un netto 3-0. La squadra bluceleste, sostenuta dal proprio pubblico, ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, trovando due gol già nel corso del primo tempo e indirizzando così la partita su binari favorevoli.

La ripresa ha visto ancora un Lecco propositivo, capace di creare continue occasioni senza mai rischiare troppo in difesa. La gara ha preso una piega ancor più favorevole al 72’, quando Milesi è stato espulso dopo la revisione al FVS per un intervento falloso ai danni di Mallamo. Con l’uomo in più i padroni di casa hanno alzato ulteriormente il ritmo, trascinati anche dall’ingresso dei giovani Anastasini e Mihali.

Proprio Mihali, autore di una prestazione brillante, ha sfiorato il gol personale in almeno due circostanze prima di firmare l’assist nei minuti di recupero. Al 95’ il suo pallone ha trovato Alaoui, entrato nella ripresa, che ha chiuso definitivamente i conti con una zampata vincente, regalando ai tifosi l’ultima esultanza della giornata.

Con questa vittoria, in attesa del risultato dell’imminente sfida tra Arzignano e Vicenza, il Lecco si gode il primato momentaneo in classifica, alla terza giornata di campionato, confermando di avere la giusta mentalità per puntare in alto.

