LECCO-PERGOLETTESE 1-0, ANCORA SIPOS DECIDE ALL’INIZIO DELLA RIPRESA

LECCO – Il primo tempo al “Rigamonti-Ceppi” si chiude sullo 0-0 tra Lecco e Pergolettese, dopo quarantacinque minuti combattuti ma privi di reti. I blucelesti creano le occasioni migliori con Sipos, due volte vicino al gol ma impreciso sotto porta, e con Metlika, che sfiora il bersaglio in diagonale.

La Pergolettese risponde con un paio di tentativi insidiosi, uno dei quali costringe Dalmasso all’intervento. Da segnalare una breve sospensione per un piccolo incidente tecnico (una torcia caduta sul terreno di gioco), poi prontamente risolto nell’arco di appena un minuto.

La ripresa si apre bene per i blucelesti, perché dopo sette minuti il “solito” Leone Sipos segna una rete… alla Sipos: tiene bene la sfera poi si gira e il suo tiro risulta imparabile per Doldi.

Il Lecco controlla e ci prova, una volta con Metlika e altre due con Battistini. Poco prima della mezz’ora del secondo tempo Kritta viene atterrato da Bane al limite dell’area: prima si esprime l’arbitro Zoppi per il quale non c’è niente di rilevante – quindi l’intervento richiesto con FVS ma alla fine nulla di fatto e si prosegue.

Al 39′ episodio che poteva modificare l’esito del match: Aidoo crossa ma ne esce una sorta di tiro che centra la traversa rischiando di ingannare Dalmasso (uscito ben fuori dalla sua porta). A un minuto dal 90′ ancora Aidoo tira gli ospiti interpellano l’FVS ma anche in questo caso non emergono scorrettezze.

L’arbitro ordina 5 minuti di recupero,

RedSpo

–

LECCO-PERGOLETTESE 1-0

Primo tempo 0-0

MARCATORI: Leon Sipos (LC) 7′ s.t.

ARBITRO: Andrea Zoppi della sez. AIA di Firenze

SPETTATORI: 2.630 di cui 28 ospiti