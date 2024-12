LECCO PIANGE MARIUCCIA BUTTIRONI, NEO BENEMERITA DELLA CITTÀ

LECCO – È morta oggi, giorno del Patrono San Nicolò, Mariuccia Buttironi, benemerita della città di Lecco che solo la scorsa domenica aveva ricevuto il Nicolino d’Oro.

Nata a Milano nel 1937, da sempre residente a Olate, Mariuccia ora era in pensione. Nei decenni tra gli anni ‘70 e gli anni 2000, Mariuccia Buttironi ha affiancato alla dedizione come insegnante di scuola primaria, a Pescate prima e successivamente a Lecco, il suo impegno profondo e costante in progetti di solidarietà internazionale. La sua grande volontà filantropica si è tradotta, in particolare, nell’attivazione a Lecco di un gruppo della Rete Radiè Resch, associazione che indirizza la sua azione al superamento delle disuguaglianze tra Nord e Sud del Mondo. Dalle fila dell’associazione e con il coinvolgimento di personalità importanti, come padre David Maria Turoldo, Mariuccia Buttironi ha sostenuto, e spesso direttamente promosso, significative operazioni di solidarietà nel mondo e numerose iniziative nella città di Lecco. Innumerevoli progetti che hanno cercato di coniugare la realtà locale con quella internazionale, sempre a sostegno di “chi non ha voce”.

“La scomparsa di Mariuccia Buttironi ci deve interrogare – scrive Corrado Valsecchi -. Mariuccia era un’anima gentile e premurosa con tutti, una vita dietro le quinte in aiuto di chiunque si fosse trovato in un momento di bisogno. Educatrice e insegnante instancabile, radicata a Lecco, ma con uno sguardo sempre attento e rivolto agli accadimenti internazionali fossero essi politici, culturali, sociali o religiosi. Non mancava mai di essere una presenza attiva e instancabile nei movimenti che si battevano per la pace, la giustizia, la solidarietà internazionale e i diritti dei più deboli. A casa sua ho conosciuto e cenato con personaggi che hanno fatto la storia a livello nazionale e internazionale eppure di Lei non si sentiva parlare, la sua umiltà era un segno distintivo, Lei voleva solo e sempre essere al servizio degli altri, rifuggiva qualsiasi protagonismo. Una donna Mariuccia che ha strameritato la pubblica benemerenza assegnata dal Comune qualche giorno fa grazie alla richiesta di centinaia di cittadini che hanno voluto segnalarla come fulgido esempio. Ora si è reincontrata con padre David Maria Turoldo e Elena Gandolfi, i suoi amici di sempre che a Mariuccia in questi ultimi decenni sono tanto mancati. Un sincero ringraziamento a tutte le persone che in questi mesi di passione e malattia hanno amorevolmente accudito Mariuccia e non l’hanno mai lasciata sola”.