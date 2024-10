LECCO-PISA: 320 KM DI ULTRATRAIL NON-STOP. ROBERTO CRIPPA È PARTITO

LECCO – È iniziata la Lecco-Pisa, l’ultratrail da 320 chilometri non-stop “Tower2Tower” ovvero dal “Matitone” di San Nicolò alla famosa Torre pendente. L’ultramaratoneta olginatese Roberto Crippa è partito questa mattina, 10 ottobre, alle 9, dalla sede della Canottieri Lecco, salutato dai famigliari, da un gruppo di amici e appassionati che hanno voluto assistere ai primi passi della nuova avventura, e dal presidente della società cittadina, Marco Cariboni.

La Canottieri aveva già ospitato le precedenti imprese podistiche, con l’obiettivo di unire attraverso percorsi inediti Lecco e le storiche Repubbliche marinare. Dopo la Lecco-Genova e la Lecco-Venezia, ecco dunque la Lecco-Pisa. Roberto, 58 anni, una grande passione per la corsa e le avventure sportive estreme, ha lasciato la città attraverso il ponte Kennedy, accompagnato da due amici per la prima mezza maratona: uno in bici col ruolo di apripista e l’altro anche lui di corsa per impostare il ritmo nella prima parte del percorso.

Da Malgrate quindi, con direzione Olginate, il comune di residenza dell’atleta, che dà il patrocinio al tentativo d’impresa. Poi Brivio, la Bergamasca, Crema e Cremona, per attraversare tutta la Pianura Padana da Nord a Sud verso il Parmense, e da lì attaccare il Passo della Cisa, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Successivamente, accompagnato a turno dai figli Julien e Olivier, che in bicicletta torneranno ad affiancarlo, l’ultramaratoneta lambirà la Liguria, con direzione Sarzana, per poi tornare in Toscana, percorrere tutto il lungomare della Versilia e piegare infine verso l’interno, facendo rotta su Pisa.

Roberto Crippa con questa nuova ultratrail in tappa unica non-stop, punta a superare il suo primato personale di 284,5 chilometri con l’obiettivo di “valicare” il muro dei 300 e arrivare ai 320 chilometri della Lecco-Pisa: qualcosa più di “7 maratone e una mezza maratona” consecutive. Per farlo, dovrà procedere nel più breve tempo possibile, per almeno tre giorni e tre notti, con l’obiettivo di arrivare a Pisa nella giornata di domenica 13 ottobre.