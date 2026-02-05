LECCO PRIDE: CON “NESSUNƏ È NORMALE” VERA GHENO CAMBIA PROSPETTIVA

LECCO – Sabato 7 febbraio alle 21, presso l’Auditorium del Centro Civico Pertini a Lecco, l’autrice Vera Gheno presenterà il suo recente saggio “Nessunə è normale“.

Nell’opera, l’autrice mette in discussione l’idea stessa di normalità, analizzandone i presupposti culturali, linguistici e sociali.

Cosa significa davvero essere “normali”?

Chi stabilisce la norma?

E, soprattutto, normale per chi?

Una serata di parole, domande e riflessioni a partire dal suo libro “Nessunə è normale“.

Un invito a soffermarci e a interrogarci su qualcosa che troppo spesso diamo per scontato.

Un incontro per chi non si riconosce nelle etichette, e per chi vuole continuare a farsi domande.

La serata di sabato 7 febbraio, che inizierà alle 21 presso l’Auditorium del Centro Civico Pertini a Lecco, sarà un vero e proprio percorso volto a mostrare come la società tenda a imporre modelli normativi su corpi, identità, comportamenti e linguaggio, finendo spesso per escludere chi non vi rientra.

Attraverso esempi personali, riferimenti culturali e un uso consapevole della lingua, Vera propone un cambio di prospettiva: non adattarsi a una normalità prestabilita, ma creare spazi in cui ogni individualità possa esprimersi senza stigma.

La serata fa parte di Lecco Pride, con il patrocinio del Comune di Lecco.

Ingresso gratuito, non è prevista una lista prenotazioni.

Durante la serata la Libreria Volante sarà presente con un banchetto per l’acquisto dei libri di Vera Gheno.