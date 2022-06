LECCO – È oggi il giorno del Lecco Pride: in città sfileranno i carri con il loro carico di musica, energia e colori. La partenza è alle 15, ritrovo in via Ghislanzoni davanti al Politecnico, si raggiungerà in corteo piazza Garibaldi dove ci sarà spazio per gli interventi e per la musica dal vivo. In serata il party all’Orsa Maggiore.

