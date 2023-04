LECCO – Il Calcio Lecco 1912 fa sapere che sono in vendita i biglietti per la gara di campionato tra Lecco e Pro Vercelli in programma il 22 aprile alle 17:30 allo Stadio Rigamonti-Ceppi.

I ticket si potranno acquistare presso la segreteria dello stadio Rigamonti-Ceppi, in via Don Giuseppe Pozzi 6, esclusivamente lunedì pomeriggio (15-18), martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Chiuso il sabato mattina, apriranno le biglietterie dello stadio a partire dalle 16.

Nel giorno gara sarà possibile acquistare i ticket solo presso le biglietterie dello stadio a partire da un’ora e mezza prima del fischio d’inizio con esclusione del settore ospiti. Ticket online sul circuito ‘Etes.it’ . Infine c’è il punto vendita a Vercelli: ‘G.M.G. Tabacchi’, Tangenziale Sud 13. Il Lecco invita i tifosi ad acquistare in anticipo i biglietti per evitare di creare code e assembramenti presso le biglietterie nel giorno della partita.

Prezzi unici in tutti i settori compresi di diritto di prevendita: tribuna d’onore: 20 euro; tribuna Centrale: 15 euro; tribuna Laterale: 10 euro; distinti: 5 euro; curva Nord: 5 euro; curva Sud (settore ospiti): 5 euro. I bambini e le bambine sotto i 6 anni devono essere accompagnati/e da un maggiorenne ed entrano gratuitamente.