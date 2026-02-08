LECCO-PRO VERCELLI, BLUCELESTI KO GIÀ NEL PRIMO TEMPO: FINISCE 0-2

LECCO – Giornata storta per i blucelesti che vengono malamente sconfitti in casa 2-0 dalla Pro Vercelli e devono accontentarsi (per ora) della terza piazza in classifica.

Il primo tempo al Rigamonti-Ceppi si chiude con il Lecco costretto a inseguire una Pro cinica e ben messa in campo. I blucelesti, falcidiati dalle assenze, faticano a trovare linee di passaggio pulite e a rendersi davvero pericolosi negli ultimi sedici metri.

Gli ospiti alzano subito il baricentro e alla mezz’ora trovano il vantaggio con Sow, bravo a sfruttare un varco nella retroguardia di casa. Il colpo incassato scuote il Lecco, che però non riesce a trasformare il maggior possesso in occasioni nitide. In pieno recupero arriva la doccia fredda del raddoppio firmato Comi, che capitalizza al meglio una ripartenza piemontese e manda i suoi sul doppio vantaggio prima dell’intervallo. Nel finale di frazione cresce il nervosismo:

Furlan viene ammonito e il pubblico di casa accompagna le squadre negli spogliatoi con più di un mugugno. Il Lecco dovrà cambiare ritmo e idee nella ripresa per riaprire una sfida che si è messa in salita già nei primi quarantacinque minuti.

Nel secondo tempo, gli ospiti inseriscono subito Perotti per Piran. Al 12′ Burruano centra il palo per la Pro Vercelli, notte fonda Lecco. Valente un minuto dopo rivoluziona la squadra, inserendo Konate per Parker, Anastasini in luogo di Furrer e Nova al posto di Zanellato. Ventesimo minuto: ancora un infortunio tra i blucelesti: stavolta tocca a Lovisa. Il Lecco inizia ad assomigliare al… Napoli. Poco prima della mezz’ora entra Sipos rimpiazzando Duca. Il tempo scorre inesorabile, niente da fare per i padroni di casa, decimati prima e durante l’incontro di oggi. Al 33′ Furlan si supera sulla conclusione di Comi – l’autore del 2-0 vercellese.

Nemmeno i sei minuti di recupero concessi al 90′ dal signor Mazzer di Conegliano riaprono le speranze di un Lecco colpito nel primo tempo e incapace di recuperare – anche perché falcidiato dagli infortuni. Al 49′ cartellino rosso per Satriano (brutto fallo su Rizzo) e FVS chiamato dalla Pro, senza effetti: ospiti in 10 ma ormai è “tardi”.

Disastro. L’ L’Union Brescia è secondo, con due lunghezze di vantaggio sul club di via Don Pozzi.

Ma la strada per i play off è ancora lunga.

RedSpo

–

LECCO-PRO VERCELLI 0-2

Primo tempo 0-2