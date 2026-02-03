LECCO-PRO VERCELLI, LA QUESTURA BLOCCA LA VENDITA DEI BIGLIETTI

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto dalla Questura di Lecco, “a seguito della determina dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive nr. 05/2026 del 2 febbraio 2026”, indicazione di non avviare la vendita dei tagliandi per la partita Lecco-Pro Vercelli in programma domenica 8 febbraio alle 14:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, e di sospendere momentaneamente le adesioni al programma di fidelizzazione.

La società “si riserva di comunicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti che riceverà dalla Questura” in merito alla apertura della vendita, che era stata inizialmente programmata per la mattina di oggi.

RedSpo