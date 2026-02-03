LECCO-PRO VERCELLI, LA QUESTURA BLOCCA LA VENDITA DEI BIGLIETTI

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto dalla Questura di Lecco, “a seguito della determina dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive nr. 05/2026 del 2 febbraio 2026”, indicazione di non avviare la vendita dei tagliandi per la partita Lecco-Pro Vercelli in programma domenica 8 febbraio alle 14:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, e di sospendere momentaneamente le adesioni al programma di fidelizzazione.
–
La società “si riserva di comunicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti che riceverà dalla Questura” in merito alla apertura della vendita, che era stata inizialmente programmata per la mattina di oggi.
RedSpo