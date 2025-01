NEI CONTROLLI DELLA QUESTURA MULTE, INFRAZIONI E ARMI SEQUESTRATE

LECCO – Negli ultimi due mesi, su disposizione del Questore Stefania Marrazzo, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio a Lecco, ad opera della Polizia di Stato della Questura, coadiuvata dal Reparto Prevenzione Crimine di Milano, da personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e della Sezione Polizia Stradale di Lecco, con l’ausilio di personale dipendente della Polizia Locale.

I servizi della Polizia di Stato si sono concentrati nelle aree più sensibili del capoluogo, “con l’obiettivo di rafforzare, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, l’azione di contrasto dell’illegalità diffusa e ridurre la percezione di insicurezza dei cittadini”.

Nel corso delle operazioni, la Polizia ha eseguito complessivamente 376 posti di controllo, identificato 7.117 persone, controllato 2.498 veicoli e contestato 410 violazioni al Codice della strada.

Personale della Questura, inoltre, in alcuni casi in collaborazione con A.T.S. Brianza Regione Lombardia, ha effettuato controlli amministrativi in 32 pubblici esercizi e 16 strutture ricettive, che hanno consentito di accertare diverse violazioni: mancata esposizione in luogo ben visibile al pubblico dell’autorizzazione comunale, mancata esposizione del divieto di fumo, mancata esposizione degli orari, etichettature alimenti non conformi e violazioni in materia di igiene, con sanzioni amministrative pecuniarie per un importo totale di 11.116 euro ed emissione da parte dell’A.T.S. di ordinanza di chiusura di un pubblico esercizio con obbligo, per il gestore, di ripristinare i requisiti disattesi.

Personale della Polizia di Stato–Divisione P.A.S.I., inoltre, ha eseguito 5 controlli sul rispetto delle procedure, dei requisiti soggettivi e della corretta custodia delle armi da parte dei detentori. Al riguardo, sono state consegnate spontaneamente, ai fini della rottamazione, 166 munizioni e 3 fucili.

L’attività di controllo della Polizia di Stato ha riguardato anche la regolarità degli stranieri sul territorio nazionale, con l’identificazione di 1.622 soggetti e l’emissione di 5 provvedimenti di espulsione.

“Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane”.

RedCro