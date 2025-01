LECCO “R1PUD1A” LE GUERRE. IL COMUNE ADERISCE ALLA CAMPAGNA DI EMERGENCY

LECCO – Il Comune di Lecco aderisce alla campagna R1PUD1A promossa da Emergency Ong Onlus, che si pone l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle atrocità delle guerre che minacciano l’intera comunità internazionale, prendendo ispirazione dall’articolo 11 della Costituzione Italiana.

Articolo che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Sulla facciata principale del palazzo comunale è esposto uno striscione a sostegno della campagna, che sarà promossa anche attraverso tutti i canali istituzionali, un messaggio di pace e speranza per un futuro senza odio e senza conflitti.

Il sindaco Gattinoni ringrazia Emergency per il suo lavoro quotidiano nell’offrire cure medico chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà, e al gruppo Lecco-Merate per la difesa e l’affermazione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani che sono, infatti, scopo primario di questa campagna.