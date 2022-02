LECCO – Conto alla rovescia per le ferrate Corna Medale, Gamma 1 e 2, che dal 19 marzo riaprono agli appassionati. Le tre palestre a cielo aperto, site rispettivamente sul San Martino, al Pizzo d’Erna e sul Resegone, erano interdette dall’estate 2019, e la terza dal dicembre dello stesso anno, perché non più sicure. Ora, sostituiti i materiali, installate linee salvavita e posati i cartelli informativi e turistici, le ferrate sono prossime alla luce verde.

A gestire gli interventi il gruppo alpinistico Gamma per le ferrate omonime e il Gruppo Alpini Medale per la Corna Medale. I finanziamenti sono arrivati dalla Regione per 150mila euro, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese per 100mila euro, 50mila euro li ha messi il Comune di Lecco e infine altri 50mila raccolti con una iniziativa di crowfunding.