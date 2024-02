RIPARTE LA ‘SPRING RUN’, ISCRIZIONI APERTE VERSO LA GARA DEL 17 MARZO

LECCO- Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Spring Run Lecco, in programma domenica 17 marzo.

La gara, giunta alla sua quinta edizione, si terrà nelle formule FAMILY (camminata per famiglie, gruppi, società sportive e individuale su un percorso di circa 7 km, nei rioni di Chiuso e Maggianico), 3×5 (gara tecnica a staffetta con 3 corridori per squadra e un tracciato di 5 km ciascuno per ragazzi dal 2011 in su nel rione di Maggianico), JUNIOR (gara individuale di 900 metri per bambini dal 2012 in giù), KIDS (giochi di corsa per tutti i bambini presso l’Oratorio di Maggianico in Lecco).

“Visto il grande successo della prima edizione 2018 (300 partecipanti) e della seconda edizione 2019 (500 partecipanti), della terza edizione 2022 (700 partecipanti) e della quarta edizione 2023 (750 partecipanti)”, riferisce Gianluca Castelnuovo, referente organizzativo della Spring Run Lecco, “quest’anno abbiamo voluto mantenere la formula di successo della nostra gara di Primavera a Lecco, gara che segna la ripartenza delle gare popolari nel lecchese nel 2024”.

La Spring Run Lecco è aperta a tutti i cittadini lecchesi, prevedendo eventi per ogni fascia d’età (tanto che la frase simbolo della Spring Run Lecco è diventata #LACORSAPERTUTTI). I meno allenati possono camminare la mattina insieme a famiglie e bambini piccoli, i bambini più grandi gareggiano alla Junior e ragazzi e adulti alla 3×5.

La Spring Run Lecco è INCLUSIVA grazie al coinvolgimento degli atleti con disabilità intellettivo-relazionale della ASD Oltretutto 97 di Malgrate (LC) e della ASD Silvia Tremolada APS – Associazione sportiva per disabili di Monza.

La Spring Run Lecco è attenta alle RUNNER DONNE, sia piccole che grandi, che verranno premiate tanto quanto i runner maschi in ogni categoria. Si aspettano squadre non solo maschili, ma miste e femminili, alla gara più tecnica e blasonata, la 3×5 del pomeriggio.

Grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano-Sede di Lecco, saranno invitati speciali gli studenti e il personale del Politecnico alla gara Family e 3×5 (nella 3×5 sarà riservato un premio dedicato). Si attendono dunque i POLIMI RUNNERS alla partenza della gara pomeridiana! Abbiamo invitato anche alcune società sportive amiche (Falchi Lecco, OSA Valmadrera) a partecipare alla gara 3×5 con premi dedicati.

La Spring Run Lecco ha creato in questi anni una RETE CON LE GARE AMICHE DEL TERRITORIO LECCHESE che a vario titolo sostengono il progetto, invitando i propri corridori, volontari o mettendo in palio pettorali. Oltre alla ResegUp, già gara amica fin dal 2019, segnaliamo ErreRun, GTT Ghost Town Trail, Vertical Magnodeno, 3 Coi de Cius, Valquarata3Race, Belee de Cursa, Runvinata, Corsa a Coppie dell’Innominato, Barabina Run, GTPS Gran Trail dei Promessi Sposi, Circuito GoInUp. Ancora un premio sarà dedicato alla combinata SPRING RUN LECCO-3 COI DEI CIUS che verrà consegnato sabato 18 maggio 2024 con la grande conferma della 3 COI DE CIUS a Chiuso, Lecco.

In particolare la manifestazione appoggia l’ECOSOSTENIBILITÀ e l’esperienza del PIEDIBUS di Lecco, fra i sostenitori della Spring Run Lecco e tramite patrocinio del Comune di Lecco: ai bambini della Linee Piedibus di Lecco più numerosa è riservato un premio particolare.

La Spring Run Lecco vuole essere PLASTIC FREE e quindi valorizzare sempre di più le politiche di rispetto del territorio già presenti a Lecco. In particolare verranno acquistate, oltre al materiale bio per il pranzo, anche le prime bottiglie d’acqua bio disponibili a livello mondiale (grazie a un accordo raggiunto fra la Spring Run Lecco e la Sant’Anna di Vinadio). diventando la PRIMA GARA TOTALMENTE PLASTIC FREE del territorio lombardo. Inoltre verranno inserite le borracce riutilizzabili, consegnate ai nostri atleti nel pacco gara o alla fine della loro gara, come richiesto da Regione Lombardia. L’investimento economico su tale fronte è cospicuo, ma gli organizzatori credono fortemente in tale aspetto, grazie anche al patronato di Regione Lombardia. La presenza inoltre del partner tecnico SILEA, società tra i principali operatori del ciclo integrato dei rifiuti e dell’economia circolare presenti in Lombardia, ci coadiuverà nel raggiungere tale risultato.

Il ricavato della manifestazione andrà totalmente a SOSTENERE REALTÀ LECCHESI (Comunità Pastorale Chiuso Maggianico in Lecco e Polisportiva 2001 di Lecco), oltre che a sostenere la Cascina Don Guanella di Valmadrera (i biscotti e le birre della Cascina saranno nei vari pacchi gara e disponibili per gli assaggi durante la gara).

Se le famiglie saranno le vere protagoniste della mattina fra le caratteristiche vie di Chiuso e Maggianico, i runners potranno darsi battaglia con la SPRING RUN LECCO 3×5 con partenza alle 15.30, perfezionata nel percorso dei 5 km. che risultano tecnici e non da sottovalutare per alcuni cambi di direzione e saliscendi che faranno selezione. Continua Catelnuovo: “La 3×5, come illustrato nel video di presentazione ufficiale e nel video finale 2022, oltre che nel recente spot aggiornato al 2023 con l’efficace montaggio di Antonio Losa, risulta una gara affascinante nel borgo antico di Maggianico alla riscoperta di angoli e vie storiche e artistiche. Inoltre, grazie a un giro di sponsor sempre più ampio, abbiamo inserito ricchi premi alle prime squadre classificate categoria donne, uomini, mista e agli staffettisti e staffettiste più veloci. Sappiamo che alcuni top runner del territorio saranno presenti, anche per cominciare a scaldarsi in vista delle tradizionali gare del lecchese”.

Anche il pacco gara sia della Family che della 3×5 risulta ricco, con maglia tecnica, birra in bottiglia, biscotti della Cascina Don Guanella di Valmadrera, felpa tecnica VAM e altri omaggi dagli sponsor. “Abbiamo curato alcuni dettagli come i pacchi gara per tutti (ricchi sia per la FAMILY che per la 3×5), le riprese con ben 2 droni, le iscrizioni sul circuito Kronoman, il gemellaggio con la ResegUp (pettorali in palio per i più veloci!), la rete con le altre gare del territorio, l’attenzione a Piedibus, Polimi, Cascina Don Guanella, la realizzazione di uno spazio per il pranzo e il terzo tempo e una selezione di birre artigianali per partecipanti e familiari”.

La giornata inizierà con la Santa Messa per tutti i partecipanti alle ore 10 celebrata a Maggianico dal Parroco della Comunità Pastorale Chiuso-Maggianico Don Ottavio Villa. Orari delle gare: 11.30 Family; 14.45 Junior e 15.30 3×5. Organizzatori della SPRING RUN sono la Comunità Pastorale Chiuso-Maggianico in collaborazione con Polisportiva 2001, ALDE – Associazione Lariana Donatori Sangue, Emocomponenti e Midollo Osseo e Affari&Sport come partner tecnico. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai lavori di ristrutturazione delle strutture della Comunità Pastorale Beato Serafino di Maggianico-Chiuso in Lecco e alle attività della Pol. 2001.

Sono dunque avvisate e invitate tutte le famiglie di Lecco, e non solo, e i runner per una gara di inizio stagione ricca di novità e premi. Per info e iscrizioni si rimanda al sito http://springrunlecco.org/ e alla pagina Facebook di Spring Run Lecco per aggiornamenti.

Per iscriversi:

SPRING RUN LECCO FAMILY

https://www.kronoman.net/ races/details/12455/SPRING- RUN-LECCO-3×5—2024

SPRING RUN LECCO 3×5 (il percorso completo della 3×5 è visibile qui)

https://www.kronoman.net/ races/details/12455/SPRING- RUN-LECCO-3×5—2024

Qui potete trovare anche i video ufficiali della Spring Run Lecco

Michele Carenini