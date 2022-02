LECCO – È stato richiesto dalla Procura il rinvio a giudizio per cinque giovani che, il 10 febbraio del 2018, scatenarono una rissa sul lungolago lecchese, con due dei ragazzi coinvolti finiti all’ospedale.

A processo davanti al GUP Nora Lisa Passoni Z.E.Y., 25enne marocchino residente in città, K.D., 28enne lecchese di origine kossovare, G.B., 27enne lecchese, B.Z., 28enne originario delle Tunisia e R.E., 25enne residente a Vigevano proveniente dal Marocco e attualmente in carcere per altri crimini.

