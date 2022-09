LECCO – Domani, sabato 17 settembre, in occasione dell’incontro calcistico che si disputerà allo stadio Rigamonti-Ceppi alle 17:30 (Lecco – Pro Sesto), le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune del transito veicolare e delle soste a partire dalle 12 e fino alle 21. Per quanto riguarda le soste, è istituito divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati dalle Forze di Polizia, in via Pascoli su ambo i lati, via Cantarelli su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.

Sempre domani, sabato 17, è in programma a Pescarenico la manifestazione “Festa Lariana – Rioni in piazza“, con esposizione di barche in legno nel rione e ristorazione in piazza Era. Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza per i pedoni e per il traffico veicolare, dalle 8 di sabato 17 settembre alle 2 di domenica 18 è istituito il divieto di transito veicolare in piazza Era, nel tratto compreso tra via Pescatori e via Barcaiolo (area in porfido esclusa); la svolta obbligatoria a destra da via Pescatori (con provenienza da piazza Bione) in direzione corso Carlo Alberto, la svolta obbligatoria a sinistra da via Pescatori (con provenienza via Maggiore) in direzione Corso Carlo Alberto, la sospensione del doppio senso di marcia in via Plava, nel tratto compreso tra via Pescatori e corso Carlo Alberto e il senso unico in direzione corso Carlo Alberto. Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Era, nel tratto compreso tra via Pescatori e via Barcaiolo dalle 7 di sabato 17 alle 2 di domenica 18.