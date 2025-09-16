LECCO SALUTA DON CLAUDIO E DON GIUSEPPE: “VI PORTEREMO NEL CUORE”

LECCO – Un momento carico di emozione e gratitudine ha segnato la mattinata di domenica nella chiesa di Santa Maria Assunta a Rancio. La Comunità Pastorale “Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza” ha salutato ufficialmente don Claudio Maggioni e don Giuseppe Pellegrino, due figure che in questi anni hanno saputo guidare, accompagnare e sostenere il cammino di fede di tante persone. La celebrazione è stata intensa e partecipata, con una chiesa gremita di volti commossi, sorridenti, riconoscenti. Al termine della Messa, la comunità si è ritrovata all’oratorio di San Giovanni per un momento conviviale, quasi a voler prolungare ancora un po’ quel clima di vicinanza familiare che ha caratterizzato il ministero di entrambi i sacerdoti.

Nel suo intervento, don Claudio ha voluto condividere un pensiero semplice ma profondo: il ministero non è un ruolo da esercitare, ma un cammino da fare insieme. “Non siamo padroni della comunità – ha detto – ma compagni di strada, chiamati ad ascoltare, servire e lasciarci cambiare dal Vangelo e dalle persone che incontriamo”. Parole che hanno toccato i presenti, perché autentiche, segnate dalla vita vissuta fianco a fianco con la gente. Don Claudio ha anche ringraziato i collaboratori, i volontari, i giovani, le famiglie, ricordando i momenti belli e quelli più impegnativi. “Ogni passo fatto insieme – ha aggiunto – mi ha insegnato qualcosa. Porto tutto questo con me”.

Anche don Giuseppe Pellegrino ha voluto rivolgere il suo saluto, con uno sguardo particolare rivolto al mondo giovanile, al quale ha dedicato grande energia e attenzione. “In questi anni – ha detto – ho incontrato ragazzi e ragazze straordinari, con domande vere, desiderosi di autenticità. L’oratorio è stato il luogo dove ho visto crescere relazioni, fede, e anche tante sfide. È stato un dono far parte di questo percorso”.

Con uno stile diretto e affettuoso, ha incoraggiato i giovani a non smettere di cercare senso e bellezza nelle piccole cose di ogni giorno, affidandosi alla fede come bussola sicura.

L’emozione non è mancata neppure nei momenti conclusivi della giornata. Abbracci, saluti, sorrisi e anche qualche lacrima hanno accompagnato l’uscita dei due sacerdoti, che ora iniziano un nuovo capitolo del loro cammino.

Ma se da un lato la comunità saluta due guide amate, dall’altro si prepara ad accoglierne di nuove. A fine settembre, infatti, faranno il loro ingresso don Giuseppe Salvioni come nuovo responsabile della Comunità Pastorale e don Francesco Pellegrino come vicario, con attenzione alla pastorale giovanile.

Il testimone passa di mano, ma la corsa continua. E la comunità, forte della strada percorsa, guarda avanti con fiducia.

Video dell’omelia completa di don Claudio Maggioni

V ideo del saluto di don Giuseppe Pellegrino

Video della consegna dei regali/ricordi a don Claudio e don Giuseppe