LECCO – Saluta la prefettura di Lecco il viceprefetto vicario Laura Maria Motolese, che ha lasciato il suo ruolo per assumere l’analogo incarico alla Prefettura di Pisa.

Entrata in Amministrazione nel 1995, dopo una prima esperienza a Como, ha prestato servizio alla prefettura di Lecco, per un primo periodo, dal 1999 al 2014 assumendo le funzioni di vicecapo di Gabinetto e dirigente, in diversi periodi, di quasi tutte le aree della prefettura. Dopo aver svolto il ruolo di capo di Gabinetto alla prefettura di Venezia, Motolese è tornata a Lecco per espletare, dal 2020, le funzioni di vicario del prefetto; dal 7 marzo 2022 al 13 aprile 2022 è stata viceprefetto vicario in sede vacante.

Nel corso degli anni, nell’attività di direzione delle diverse aree della prefettura, ha tra l’altro fornito supporto nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti Protezione Internazionale con riguardo alle fasi dell’Emergenza Nord Africa e della più recente crisi ucraina, ha contribuito a gestire diversi eventi emergenziali di Protezione Civile, ha collaborato con la prefettura di Milano in occasione dello svolgimento di grandi eventi, come per Expo 2015.

Nella provincia di Lecco ha più volte ricoperto l’incarico di commissario straordinario nei Comuni del territorio (Galbiate, Ello, Cremeno e Bellano), ha presieduto varie Commissioni e Sottocommissioni Elettorali ed ha svolto incarichi di docenza per master e specializzazioni anche al Politecnico di Milano.

È insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, in occasione della cerimonia di saluto ha ringraziato Laura Maria Motolese per l’attività svolta, lodandone l’intelligenza e valorizzando sia la proficua collaborazione attuata che la vasta competenza, il grande impegno e lo spirto di servizio.