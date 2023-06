LECCO – Assolto per non aver commesso il fatto. Il sindacalista Ellis Foschini era accusato di aver diffamato con un volantino affisso alle bacheche degli ospedali di Lecco e Merate ai primi di agosto del 2019, evidenziando gli sprechi della sanità pubblica e le spese “pazze”, nel caso specifico la sostituzione dell’arredo dell’ufficio del direttore generale di Asst.

Così Ellis Foschini, informatico dell’Asst di Lecco e rappresentante sindacale dell’Usb, era stato querelato dal direttore generale Asst Paolo Favini per diffamazione.

Il sindacalista era difeso in aula dall’avvocato Stefania Scotto, mentre l’avvocato Stefano Pelizzari assisteva il direttore generale Asst, parte lesa. Durante la discussione è emerso che il sindacalista Ellis Foschini in quelle settimane era in ferie, quindi non poteva aver affisso il volantino.

Il giudice Martina Beggio ha assolto il sindacalista, con formula piena.

RedGiu