LECCO, RAMPA E IMBOCCA CONTROMANO IL TUNNEL DELLA 36: IL VIDEO

LECCO – Poteva trasformarsi in una tragedia l’episodio avvenuto nel pomeriggio di Capodanno all’altezza dell’Attraversamento di Lecco della Statale 36, dove un automobilista ha imboccato in contromano la rampa di uscita del tunnel. L’errore è stato immortalato dalla dashcam di un altro conducente che seguiva la vettura e ha poi diffuso le immagini sui social.

Nel video si vede l’utilitaria percorrere via Balicco, raggiungere la rotonda all’incrocio con via XI Febbraio, superare la prima uscita corretta sulla destra e quindi svoltare subito dopo, entrando in senso contrario sulla rampa riservata ai veicoli in uscita dal tunnel. Un’inversione di marcia di fatto, effettuata ignorando sia la segnaletica orizzontale sia i cartelli di direzione presenti sul posto.

Dalle immagini sembra che il conducente non si renda conto immediatamente del gravissimo errore, proseguendo nel tratto iniziale del tunnel, particolarmente stretto, buio e caratterizzato da alcune curve che lo rendono ancor più insidioso. L’automobilista che ha assistito alla scena ha allertato subito la Polizia stradale, consegnando anche il filmato registrato dalla dashcam di bordo. Il suo commento social: “Se come me vi chiedete come c***o si fa a entrare contromano in ss36 questo è successo oggi 1/1/26 alle 16 in zona Meridiane a Lecco….Ovviamente avvisata la stradale!!!!“

Nonostante l’altissimo rischio di impatto frontale con i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, lungo quel tratto non si sono verificati incidenti e il mezzo in contromano sarebbe stato intercettato in tempi rapidi dalle pattuglie. L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità di comportamenti errati lungo la Statale 36, già teatro pochi giorni fa di un altro caso clamoroso di guida contromano per diversi chilometri.

RedCro