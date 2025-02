LECCO SCATENATO: ARRIVA ANCHE L’EX LAZIO ANDERSON (MA NON È FELIPE…)

LECCO – Quando alla redazione Sport è giunta la comunicazione che la Calcio Lecco aveva acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’ex Lazio Anderson le antenne si sono rizzate di colpo – immaginando un super colpo in via Don Pozzi, ovvero il noto Felipe Andreson – ora al Palmeiras ma con ben 251 partite e 45 gol segnati con la maglia della squadra laziale (a destra, nell’immagine courtesy di lazionews.eu).

Un filo di delusione invece quando lo sguardo è caduto sul nome di battesimo del neo bluceleste – non Felipe bensì Djavan Anderson, che con l’omonimo ha in comune solamente il cognome.

In ogni caso, si tratta di un centrocampista olandese classe 1995, che ha sottoscritto il contratto con il Lecco fino al 30 giugno 2025. Nato ad Amsterdam, nel 2010 è entrato nel settore giovanile dell’Ajax, arrivando fino all’Under 19, con cui ha giocato anche in Youth League. Contestualmente ha raccolto presenze con le nazionali giovanili dell’Olanda.

Ha fatto il suo esordio da professionista con l’AZ Alkmaar, poi si è trasferito al Cambuur, prima di arrivare in Italia nel 2017 grazie al Bari, con cui milita in Serie B per una stagione. Successivamente veste le maglie di Salernitana e Lazio: in biancoceleste colleziona 10 gettoni, 9 in Serie A e uno in Coppa Italia, tra il 2019 e il 2021. Negli anni successivi è tornato in Serie B con il Cosenza, poi in Eredivisie con il PEC Zwolle e nel 2022/23 in League One inglese con l’Oxford United.

Indosserà la maglia numero 6.

RedSpo