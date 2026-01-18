LECCO SHOW A FELTRE, NON SI FERMA VALENTE: “CONTINUIAMO A SPINGERE”

FELTRE (BL) – Nel giorno dell’inaugurazione dello “Zugni Tauro”, il Lecco cala il poker sulla Dolomiti Bellunesi e rilancia con forza le proprie ambizioni, dominando 1-4 una gara mai realmente in discussione. La formazione bluceleste mostra personalità, qualità e cinismo, confermando le sensazioni positive delle ultime uscite e accendendo l’entusiasmo dei tifosi arrivati in massa a Feltre.​

Nel dopo partita mister Federico Valente parla di prestazione “molto matura”, sottolineando come il Lecco abbia saputo indirizzare l’incontro sin dai primi minuti grazie a un atteggiamento aggressivo e a un palleggio pulito tra le linee. Il tecnico insiste sul concetto di mentalità, spiegando che la squadra non si è accontentata neppure una volta in controllo del risultato, restando concentrata e attenta anche nella gestione del largo vantaggio. Per Valente, la chiave è l’equilibrio: grande spinta offensiva, sì, ma accompagnata da letture difensive corrette contro una Dolomiti Bellunesi considerata insidiosa soprattutto nelle transizioni e nei ribaltamenti di fronte.

Guardando al futuro, il tecnico invita tutti a mantenere i piedi per terra, ricordando che il calendario è fitto e che servirà tenere alta l’intensità in ogni allenamento per restare competitivi fino alla fine. La linea è chiara: godersi il successo, ma solo per poche ore, perché il vero obiettivo è dare continuità a questo tipo di prestazioni. «La strada è lunga – ribadisce – e l’unico modo per percorrerla è continuare a spingere, partita dopo partita, senza farsi distrarre dalla classifica».​​

In un pomeriggio già speciale per lo scenario, ci pensa anche Antonio Metlika a lasciare il segno, firmando con il suo mancino uno dei sigilli più pesanti del match.

Il centrocampista racconta il gol come un tiro cercato e non casuale, figlio della fiducia che lo staff gli chiede di avere quando si apre lo spazio al limite e della capacità della squadra di riconquistare palla in zona offensiva. Nelle sue parole c’è soddisfazione, ma anche lucidità: il successo di Feltre viene letto come tappa importante di un percorso ancora lungo, in cui restano ampi margini di miglioramento nella gestione dei momenti della partita.

Metlika insiste sulla dimensione collettiva del risultato, spiegando che ogni giocata, compreso il suo gol, nasce dal lavoro di tutto il gruppo e dall’intensità portata da chi parte dall’inizio e da chi entra in corsa. L’invito ai compagni è a restare umili, perché vittorie così danno entusiasmo ma non devono illudere: «il nostro obiettivo è essere protagonisti fino alla fine – afferma – e per riuscirci dobbiamo solo continuare a spingere, senza fermarci».​​

RedSpo