LECCO, SI ALLUNGANO I TEMPI DEI LAVORI PER IL TELERISCALDAMENTO

LECCO – Prosegue la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Tempi lunghi per il cantiere in corso lungo via Cairoli, dove, “stante la presenza di molti sottoservizi che rendono particolarmente impegnative le lavorazioni, le attività si protrarranno nel mese di giugno”.

A partire dal 22 maggio, il cantiere su piazza Diaz si sposterà sull’adiacente via Volta fra via Montello e la stessa piazza Diaz (un tratto che è riservato ai soli residenti, cui sarà garantito l’accesso). La programmazione prevede di concludere l’intervento nel mese di giugno quando sarà interessato dalle opere l’incrocio fra le vie Montello e Volta (nei prossimi giorni saranno forniti dettagli puntuali circa la riorganizzazione temporanea della viabilità).

“Al fine di minimizzare – annota Acinque – le ripercussioni sul traffico si sta procedendo nelle ore notturne alle asfaltature definitive”.

In settimana, salvo condizioni metereologiche avverse, saranno interessate le vie Sassi, Volta, Resinelli, Ongania, Caprera e Largo Montenero. L’azienda si scusa “per gli inevitabili disagi legati al rumore notturno“. Nei giorni scorsi sono state state ultimate le riasfaltature delle vie da Vinci, Digione, Amendola, Fiandre e Besonda Inferiore.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.

RedViab