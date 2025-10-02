LECCO SI MOBILITA IN DIFESA DELLA GLOBAL FLOTILLA DIRETTA A GAZA

LECCO – A Lecco sono stati organizzati due presidi in risposta agli ultimi eventi legati alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Il primo si terrà questa sera alle 18:30 in Largo Montenero, davanti al Grassi, mentre il secondo è previsto domani mattina alle 9:30 in Piazza Diaz, di fronte al Comune, promosso dalla Cgil in concomitanza con uno sciopero della durata di 8 ore.
Durante il presidio interverranno delegati, associazioni e cittadini.
Inoltre, questa sera alle 21, davanti all’ospedale Manzoni, il personale sanitario di Lecco parteciperà a un flash mob nell’ambito della campagna nazionale “Luci sulla Palestina“, un’iniziativa che coinvolgerà quasi 200 strutture sanitarie, tra cui anche la Nostra Famiglia di Bosisio Parini.