LECCO SI STRINGE AL POPOLO IRANIANO: OLTRE 200 IN PIAZZA DIAZ

LECCO – Una piazza raccolta, illuminata da candele e segnata da un silenzio denso di significato. Nella serata di mercoledì oltre duecento persone si sono ritrovate in piazza Diaz per il presidio “Per la libertà e la democrazia in Iran, sostegno al popolo iraniano”, promosso da ANPI provinciale Lecco nell’ambito della mobilitazione nazionale lanciata da Amnesty International e dal movimento Women Life Freedom for Peace and Justice.

Un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio: Cgil, Cisl, Uil, Associazione Amici dei Musei, Rete Radiè Resch, Les Cultures, Legambiente, Alleanza Verdi e Sinistra, Giovani Democratici, Partito Democratico, Conferenza Donne Democratiche, UDI, Tavola Lecchese per la Pace, Femminile Presente, Associazione Culturale Diba – Persian Palace, ANOLF e LGBT+ Diritti Renzo e Lucio.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato Roberto Citterio, del direttivo ANPI Lecco: “Abbiamo voluto dare un segnale chiaro e immediato di solidarietà al popolo iraniano, all’interno di una mobilitazione nazionale che chiama tutti a sentirsi coinvolti. L’attenzione non deve spegnersi finché il popolo iraniano non potrà autodeterminare liberamente il proprio futuro”.

Citterio ha ricordato come la situazione iraniana, pur lontana dal contesto europeo, richieda una risposta concreta: «Anche se se ne parla meno rispetto ad altri conflitti, iniziative come questa aiutano a non restare indifferenti».

In piazza anche l’assessora alle Pari opportunità Renata Zuffi, delegata dal sindaco, insieme all’assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi e a Irene Riva, presidente dell’associazione Femminile Presente.

Il presidio si è sviluppato in forma essenziale, centrato sulla lettura del comunicato già diffuso per la manifestazione di Roma del 16 gennaio. Un testo che denuncia la dura repressione in atto in Iran, dove uomini e donne lottano pacificamente per diritti fondamentali – libertà individuali, giustizia, democrazia – trovandosi di fronte a arresti arbitrari, torture e uccisioni.

L’appello invita cittadine, cittadini, associazioni e movimenti a unirsi in un momento pubblico di testimonianza, per dare voce a chi oggi viene messo a tacere: “Essere presenti significa affermare che la libertà non ha confini e che la difesa dei diritti umani è una responsabilità collettiva”.

Lumini, candele e fiori hanno trasformato piazza Diaz in uno spazio di memoria e solidarietà. Un presidio silenzioso ma potente, capace di diventare un atto politico condiviso.

Per una sera, Lecco si è fatta luogo di sostegno concreto al popolo iraniano e alla sua legittima richiesta di futuro, dignità e democrazia. Un impegno che, come ricordato dagli organizzatori, non si esaurisce con questa iniziativa, ma vuole continuare a tenere viva l’attenzione della comunità lecchese.