LECCO – Dopo “linea Ristoro” e “linea Ripartenza”, il bando sostegni per il settore no profit offre da oggi la possibilità di presentare richiesta di contributo anche per la terza linea di finanziamento, la “linea Strategia“, dedicata a soggetti che in una logica di rete intendano promuovere e dare corso allo sviluppo di attività e servizi definiti dentro un’unica progettazione coordinata.

La linea Strategia offre finanziamenti fino a un massimo 20mila euro per ogni progetto sviluppato in rete da almeno tre soggetti, con una percentuale massima finanziabile del 75% grazie a uno stanziamento comunale complessivo di 100mila euro, che si aggiungono ai 300mila stanziati per le prima due linee attivate. Le finalità alla base dei progetti ammessi ai contributi potranno spaziare dalla promozione del tessuto sociale dei rioni alla valorizzare di proposte volte a favorire coesione sociale e l’inclusione di soggetti fragili, alla la tutela patrimoniale, materiale, immateriale e ambientale dei territori, al dialogo e alla collaborazione tra soggetti no profit di tutti gli ambiti d’intervento, alla produzione culturale, anche in luoghi informali della cultura, fino alla sperimentazione di nuovi processi educativi per favorire la crescita e la formazione di nuove generazioni.

Destinatari del bando sono le reti di almeno tre soggetti composte da organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro di natura non commerciale, associazioni di promozione sociale, enti morali, ecclesiastici e di diritto vaticano come le parrocchie, oratori e associazioni religiose, enti religiosi riconosciuti dallo stato italiano, associazioni di solidarietà familiare, centri di aiuto alla vita, associazioni onlus di opzione, associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano fatto domanda sulla linea di finanziamento per i contributi sportivi già attivi e organizzazioni di volontariato di protezione civile che svolgono stabilmente e in maniera continuativa la propria attività nell’ambito del territorio comunale di Lecco e che siano state regolarmente costituite prima del 2020.

Per la linea Strategia sarà possibile presentare domanda (esclusivamente online) fino alle 12 del 15 luglio utilizzando i moduli presenti sul sito istituzionale del Comune di Lecco, nella sezione “Avvisi”. È possibile presentare domanda per una sola linea di finanziamento. Maggiori informazioni relative alle linee di finanziamento e alla presentazione della domanda sono disponibili a questo collegamento, mentre per ogni ulteriore chiarimento o necessità di approfondimento è necessario scrivere a bandostrategia@comune.lecco.it.