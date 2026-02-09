LECCO SUPERATA 0-2 DALLA PRO VERCELLI, VALENTE: “IL CAMPO NON SIA UN ALIBI”

LECCO – Seconda sconfitta consecutiva al “Rigamonti-Ceppi” per il Lecco, superato 0-2 da una Pro Vercelli più solida e concreta. Gli ospiti colpiscono nel primo tempo con Sow e Comi, sfruttando due episodi chiave e un errore in uscita di Furrer. I blucelesti, dopo l’occasione iniziale fallita da Duca, non riescono a riaprire la gara nemmeno nella ripresa, nonostante una clamorosa palla gol per Bonaiti. Le condizioni del campo hanno inciso, ma per mister Federico Valente non possono diventare un alibi.

Valente ha evitato di attribuire la sconfitta al terreno di gioco, pur riconoscendo che non fosse in buone condizioni. Ha spiegato che entrambe le squadre hanno avuto difficoltà e che non intende nascondersi dietro questo aspetto.

Il tecnico ha ammesso che il Lecco è stato meno efficace negli episodi decisivi e che sui due gol subiti la squadra non era posizionata come avrebbe dovuto. Ha espresso fastidio per alcune disattenzioni difensive, sottolineando che l’atteggiamento rispetto alla gara con l’Inter fosse comunque diverso.

Sulla scelta di non schierare Ferrini dall’inizio, Valente ha ricordato che il giocatore rientra da un grave infortunio e può sostenere solo spezzoni di gara. Ha aggiunto che inserire troppi elementi non al meglio sarebbe stato rischioso.

Riguardo a Duca, Parker e Lovisa, ha spiegato che tutti hanno sofferto gli esterni della Pro Vercelli e che le scelte iniziali erano basate sulle sensazioni della settimana. Ha osservato che per attaccanti come Parker o Sipos fosse complicato “fare la guerra” su un campo così pesante.

Infine, ha respinto l’idea che alla squadra sia mancato carattere nella ripresa, sostenendo che i giocatori abbiano provato a riaprirla e che il gioco rasoterra fosse quasi impossibile. Ha ricordato che nel finale si è tentata la via diretta, pur sapendo che contro una difesa strutturata il duello sarebbe stato alla pari.

RedSpo