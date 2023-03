LECCO – Giovedì 9 e venerdì 10 marzo a Germanedo, nell’area verde che si affaccia su viale Montegrappa, incrocio con via Celestino Ferrario, saranno abbattuti quattro platani, uno malato di cancro colorato e i tre contermini. Il taglio è stato disposto dal Servizio Fitosanitario Regionale (ex ERSAF) con ordinanza n. 199/2022, a seguito di riscontro in quell’area di sintomi riconducibili a tale malattia.

Per consentire gli interventi disposti, il parco di vale Montegrappa resterà chiuso al pubblico nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 marzo e l’area oggetto degli interventi sarà delimitata. Allegata la mappa recante gli esemplari individuati.