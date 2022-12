LECCO – Proseguono gli interventi di costruzione della rete per il teleriscaldamento in città. Dopo l’allestimento del cantiere in via Roccolo e l’avvio dei lavori a cura dell’impresa F.I.S. spa di Grumello del Monte, per conto di Acinque energy Greenway Srl, dalle 8 di martedì 27 dicembre alle 19 di domenica 26 marzo sarà istituito il senso unico di circolazione in via Achille Grandi, in direzione da via Roccolo a via Belfiore, il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.