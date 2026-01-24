LECCO TRA LE CITTÀ PIÙ TRAFFICATE: OLTRE 50 ORE ALL’ANNO IN CODA

LECCO – Cinquanta ore l’anno trascorse in coda. È il prezzo che ogni automobilista o pendolare lecchese paga per raggiungere il posto di lavoro. Due giorni pieni della propria vita spesi fermi in auto o sugli autobus, bloccati tra semafori, rotonde, cantieri e rallentamenti che ormai scandiscono la quotidianità degli spostamenti nel capoluogo.

Il dato arriva dal Global Traffic Report 2025, che analizza i flussi di mobilità in oltre 900 città del mondo. E per Lecco il quadro non è incoraggiante: la città si colloca al 160° posto a livello globale e al 14° in Italia, risultando una delle realtà più penalizzate del Paese nonostante dimensioni e popolazione molto inferiori rispetto ai grandi centri metropolitani.

Una città che si muove a 22 km/h

La velocità media registrata negli spostamenti urbani è di 14 miglia orarie, pari a 22,5 km/h. Un ritmo che, come sottolinea il rapporto, rende spesso più conveniente muoversi in bicicletta che in auto.

Il rallentamento è evidente soprattutto nelle ore di punta:

Peak speed 2025 : 27 mph (circa 43 km/h )

: 27 mph (circa ) Off peak speed stabile a 38 mph ( 61 km/h )

stabile a 38 mph ( ) Last mile speed ferma a 14 mph (22 km/h), identica al 2024 e inferiore al 2023

Il “last mile”, ovvero l’ultimo tratto verso il centro cittadino, si conferma il segmento più critico, dove il traffico si concentra e la velocità crolla.

Tempi in peggioramento: +14% in un anno

Il confronto con gli anni precedenti mostra un trend negativo:

+14% di tempo perso rispetto al 2024

+19% rispetto al 2023

Un peggioramento costante, che indica come la pressione del traffico stia crescendo senza che la rete viaria riesca a compensare.

Lecco peggio di molte città più grandi

Nella classifica italiana, Lecco si colloca al 7° posto tra le città dove si perde più tempo in coda. Peggio fanno solo realtà molto più grandi e complesse come Roma, Milano, Brescia, Bergamo, Varese e Firenze.

A livello europeo, Lecco si trova tra Tilburg (#159) e Cork (#161), città che contano popolazioni e flussi di traffico ben più consistenti.

Cinque mesi di vita in coda

Le 50 ore annue perse nel traffico equivalgono a oltre due giorni pieni. Proiettate sull’arco di una vita lavorativa, diventano quasi cinque mesi trascorsi fermi in auto o su un autobus. Un tempo che, secondo il rapporto, incide non solo sulla qualità della vita, ma anche sulla produttività e sul benessere psicofisico dei pendolari.

RedLC

CONSULTA IL RAPPORTO COMPLETO SU LECCO: