LECCO-TRENTO 2-1, VETTA MANTENUTA DAI BLUCELESTI CON FURRER E SIPOS

LECCO – Il Lecco si conferma al vertice del girone A della Serie C battendo 2-1 il Trento davanti al pubblico amico. Primo tempo che vede i padroni di casa passare in vantaggio a 1′ dal termine grazie a Furrer, lesto a ribadire in rete un pallone respinto.
Nella ripresa arriva il raddoppio con Sipos, abile a sfruttare una disattenzione difensiva degli ospiti. Il Trento però non si arrende e trova il gol che riapre la partita al 17′ della ripresa grazie al rigore di Pellegrini , rendendo gli ultimi minuti particolarmente combattuti. Due minuti dopo, penalty per i padroni di casa fallito da Zanellato.
Nonostante la pressione ospite, la squadra bluceleste gestisce con ordine e porta a casa tre punti pesanti che valgono la conferma della leadership in graduatoria – a pari merito con il Vicenza: 13 punti dopo 5 turni.
RedSpo
LECCO-TRENTO 2-1
Primo tempo 1-0
Reti: Furrer (LC) 44′ pt, Sipos (LC) 3′ st, Pellegrini (TN) 17′ st su rigore.
Arbitro: Colelli di Ostia Lido
Lecco (3-4-3): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (1′ st Romani); Rizzo (32′ st Pellegrino), Zanellato, Bonaiti (32′ st Metlika), Kritta (41′ st Lovisa); Frigerio (32′ st Voltan), Furrer, Sipos.
A disposizione Dalmasso, Costant, Marrone, Mallamo, Grassini, Alaoui, Galeandro.
All. Valente
Trento (4-3-3): Barlocco; Muça (25′ st Meconi), Miranda (28′ st Capone), Fiamozzi (8′ st Cappelletti), Maffei (1′ st Triacca); Aucelli, Sangalli, Giannotti; Dalmonte, Ebone (8′ st Pellegrini), Chinetti.
A disposizione Rubboli, Tommasi, Trainotti, Capone, Fossati, Benedetti, Mehic, Corradi.
All. Tabbiani