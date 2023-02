LECCO – Da lunedì 6 febbraio, l’Ufficio Passaporti della Questura di Lecco sarà aperto al pubblico anche il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17, per la ricezione di venti istanze di richiesta passaporto in urgenza.

Per urgenza si intende i residenti in Lecco e in provincia, che hanno in programma una partenza entro quattro settimane all’atto della presentazione dell’istanza, muniti di stampa del biglietto di andata e ritorno o della lettera di lavoro in cui viene riportata la data di partenza.