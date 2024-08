LECCO/VILLAGGIO DI SAN NICOLÒ: SI PIANIFICA IL MERCATINO NATALIZIO

LECCO – Online la manifestazione di interesse per raccogliere candidature per attività in collaborazione con l’amministrazione comunale, con la possibilità di allestire un mercatino di Natale, uno spazio per le famiglie, un programma di eventi.

Il Villaggio di San Nicolò troverà il suo spazio principale in Riva Martiri delle Foibe, nei pressi del Monumento ai Caduti, nel periodo compreso tra la domenica antecedente la festa del santo patrono di Lecco e la domenica di gennaio successiva all’Epifania ma l’amministrazione è interessata a ricevere proposte anche per altri luoghi della città, nei diversi rioni o in altre zone del distretto urbano del commercio, che possano suscitare interesse nei turisti e siano una proposta nuova anche per i lecchesi.

Il mercatino dovrà garantire l’apertura al pubblico dalle 10 alle 19.30 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e ospitare almeno tre eventi di carattere musicale, teatrale o artistico con un’attenzione particolare alle famiglie e ai giovani. Lo spazio destinato agli eventi dovrà essere allestito richiamando San Nicolò, a cui il villaggio è intitolato, e le eventuali casette per la vendita di prodotti tipici (e per la somministrazione di cibo e bevande, che non dovranno superare il 30% del totale) dovranno essere addobbate e illuminate a tema natalizio.

Saranno valutate anche proposte che prevedano l’installazione di giostrine e attività che coinvolgano a turno associazioni del territorio per momenti di intrattenimento e beneficenza.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate via posta elettronica certificata a comune@pec.comunedilecco.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Lecco entro le 12 di lunedì 9 settembre.