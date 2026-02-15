LECCO-VIRTUS VERONA 2-2. BLUCELESTI IN 10, GOL DI KONATÉ E METLIKA

LECCO – Al Rigamonti-Ceppi il primo tempo scorre sul filo dell’equilibrio, con il Lecco che prova a fare la partita e la Virtus pronta a ripartire. La formazione bluceleste, disposta con il 3-4-2-1, cerca subito profondità su Parker supportato da Duca e Furrer tra le linee.
Gli ospiti, schierati con il 3-5-1-1, si coprono con attenzione e provano ad affidarsi alle giocate di Mastour alle spalle di Pagliuca.
Al 14′ espulso Marrone (fallo da ultimo uomo) ma sette minuti dopo il Lecco trova il vantaggio grazie al tiro vincente dalla distanza di Konatè, che anticipa tutti in area e insacca. Primo gol tra i professionisti per il giovane lecchese.
La squadra di Valente spinge soprattutto sulle corsie con Rizzo e Kritta, ma manca precisione nell’ultimo passaggio. In mezzo al campo Zanellato e Metlika lavorano molto, però faticano a trovare il varco giusto tra le maglie fitte dei veronesi. La Virtus si fa vedere su qualche ripartenza, ma Furlan e il reparto arretrato bluceleste controllano senza affanni.
Si va negli spogliatoi sull’1-0 per i padroni di casa.
Il secondo tempo si apre con una sostituzione: Parker prende il posto di Konatè. Dopo appena un minuto, Romani salva sulla linea un tiro di Fanini, ma al 6’ il Lecco trova il vantaggio grazie a Metlika, bravo a ribadire in rete dopo un’azione insistita.
Al 13’ doppio cambio nella Virtus, e al 19’ gli ospiti accorciano con Zarpellon, appena entrato, di testa su cross di Bassi. Il Lecco reagisce senza precisione, mentre al 26’ entrano Bonaiti e Nova per dare nuova linfa. Poco dopo tocca a Mihali, che sostituisce Duca, ammonito
Nel finale girandola di cambi anche per gli ospiti e crescente nervosismo in campo. Al 38’ la Virtus segna ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo un batti e ribatti in area. Tensione alta e Romani resta a terra, ma il Lecco ha ormai terminato i cambi. Sembra finita ma Fanini pareggia per la Virtus al secondo minuto di recupero.
RedSpo
LECCO-VIRTUS VERONA 2-2
Primo tempo 1-0
MARCATORI 21′ p.t. Konaté (LC), 6′ s.t. Metlika (LC), 19′ s.t. Zarpellon (VV), 47′ s.t . Fanini (VV)
ARBITRO sig. Alessandro Pizzi della Sez. AIA di Bergamo
SPETTATORI 2.336