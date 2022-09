LECCO – Nuovi guai per una professoressa dell’Istituto Bertacchi di Lecco, accusata dagli studenti di aver abbassato i voti delle loro prove scolastiche. L’insegnante dovrà così difendersi in tribunale, per la terza volta, dalle accuse di falsità materiale e ideologia.

Nello specifico, la docete avrebbe assegnato un cinque e mezzo sulla verifica riportando mezzo voto in meno sul registro elettronico, poi un sette diventato un cinque, e ancora avrebbe messo un tre a un alunno che non partecipò all’interrogazione perché in quel momento convocato da un dirigente scolastico.