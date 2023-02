LECCO – Eletto in consiglio regionale, Giacomo Zamperini rinuncia al seggio nell’assemblea cittadini. Al suo posto entrerà Alessandra Rota.

Nelle prossime settimane, dopo l’approvazione del bilancio cittadino, l’esponente di Fratelli d’Italia si dimetterà da consigliere comunale per assumere l’incarico che lo porterà al Pirellone. “Il doppio incarico non è positivo – ha commentato l’esponente della destra cittadina durante il consiglio comunale di ieri, 20 febbraio – perciò mi dimetterò nei tempi e modi richiesti dal partito così da lasciare un periodo di rodaggio a chi mi sostituirà. Ma non scomparirò da Lecco e continuerò a lavorare per la città”.